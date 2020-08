Google rimpiazza l’università? Non proprio ma i suoi corsi ci dicono molto sul futuro mercato del lavoro (Di sabato 29 agosto 2020) Google si fa Università e dispensa titoli di studio? Non è proprio così ma ciò che sta avvenendo è comunque interessante e merita qualche riflessione. Già da qualche tempo Google organizza corsi online, della durata di 8-12 mesi con propri dipendenti in veste di istruttori, sulla piattaforma Coursera di Stanford University. I primi corsi ad essere stati lanciati sono nel settore della Information Technology. Perché lo fa? Potrà sembrare strano ma anche negli Stati Uniti, non soltanto da noi, c’è carenza di competenze nei settori tradizionali dell’It e nelle nuove discipline del digitale. Il fenomeno è generalizzato nei Paesi occidentali ed è davvero preoccupante: uno studio di qualche anno fa di ... Leggi su ilfattoquotidiano

