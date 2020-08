“Glielo avevamo chiesto, ma lui…”. L'ex di Diletta Leotta nei guai: in palestra (e non solo) col Covid, così ha mentito sull'autocertificazione (Di sabato 29 agosto 2020) Daniele Scardina è risultato positivo al coronavirus dopo le vacanze trascorse a Porto Cervo. L'ex fidanzato di Diletta Leotta è stato scelto come uno dei partecipanti della nuova edizione di Ballando con le stelle, ma potrebbe essere a rischio: le prove del programma sono state sospese già il primo giorno a causa della positività del pugile e di uno dei maestri di ballo. A preoccupare sono soprattutto le recenti uscite romane di Scardina, che dopo essere rientrato dalla Sardegna non ha adottato particolari accorgimenti nonostante fossero necessari per chi, come lui, aveva trascorso le notti a forte rischio Covid in quel di Portocervo. Prima che venisse fuori la sua positività, Scardina si è allenato due volte in una palestra nel quartiere Prati: “Quando ci ha ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : &ldquoGlielo avevamo