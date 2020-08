Gli insegnanti «fragili» con patologie gravi esentati dal lavoro (Di sabato 29 agosto 2020) Gli insegnanti “fragili”, ovvero con patologie invalidanti, saranno esentati dal lavoro. Il ministero della Pubblica Istruzione ha deciso così ieri, nelle more della polemica sui lavoratori fragili dimenticati dal governo come spiega oggi Repubblica: È considerato fragile e quindi esentabile dal lavoro, solo chi ha patologie gravi, come un tumore o una forma di diabete scompensato, oppure è colpito da più di una malattia cronica. Ieri il Cts ha brevemente discusso di uno dei temi di questi giorni, cioè del rischio cattedre vuote dovuto ad un presunto alto numero di esenzioni. I tecnici ritengono che sia necessaria una circolare per mettere alcuni punti fermi. L’atto dovrebbe ... Leggi su nextquotidiano

gualtierieurope : Firmato il decreto finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 80mila docenti. Una buona notizia per gli in… - AMorelliMilano : DISASTRO #SCUOLA. Caos totale: in fuga anche gli insegnanti. Basta, #Azzolina a casa! #AzzolinaBocciata - mante : La prossima discussione fra ubriachi che ci attende è quella sui test sierologici per gli insegnanti. Che come è ov… - Solange33936057 : RT @nonexpedit: Ho chiesto a un insegnante di storia se ricordava l'anno del trattato di Campoformio. Mi ha detto che non lo ricordava e po… - FrankesteinJun1 : Un dubbio atroce mi assale Sono di più gli insegnanti che sono contrari a tornare in classe a causa dei legittimi d… -