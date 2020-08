Gli Emirati Arabi avviano la prima centrale nucleare. L’esperto: “Molti rischi per la sicurezza, il Medio Oriente è zona di conflitti” (Di sabato 29 agosto 2020) Nella culla del petrolio e del petroldollaro, un’era destinata al tramonto, a sorgere nel deserto non sono i pannelli solari fotovoltaici ma le turbine azionate dall’uranio. Tra le dune assolate degli Emirati Arabi è stata messa in servizio la prima centrale nucleare del Paese e di tutto il mondo arabo. Per adesso è attivo un solo reattore da 1400 MW, ma entro il 2021 entreranno in funzione anche gli altri tre che compongono l’impianto, per una potenza complessiva di 5600 MW. La centrale si trova a Barakah, sulla costa del Golfo Persico, a 300 km da Abu Dhabi. Alex Soroxin, ex ingegnere nucleare e consulente energetico internazionale, spiega a Ilfattoquotidiano.it che “è una scelta tradizionalista, un modo per aumentare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Gli Emirati Arabi avviano la prima centrale nucleare. L’esperto: “Molti rischi per la sicurezza, il Medio Oriente… - fattoquotidiano : Gli Emirati Arabi avviano la prima centrale nucleare. L’esperto: “Molti rischi per la sicurezza, il Medio Oriente è… - formichenews : Gli Emirati bombardarono l’accademia di Tripoli. La Bbc ha le prove L'articolo di @de_f_t e il commento di… - guidoolimpio : - RiotBloc : RT @felali9: Il sito web di American Exus: # Gli Emirati Arabi Uniti annullano un incontro con Israele e Stati Uniti dopo che Netanyahu ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Emirati Gli Emirati bombardarono l'accademia di Tripoli. La Bbc ha le prove Formiche.net Coronavirus, ultime notizie: 1.462 casi nelle ultime 24 ore in Italia, l’Ungheria chiude le frontiere

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 28 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.462 posit ...

Francia, record di nuovi casi. Macron: “Non escludo un nuovo lockdown”

Nuovo record di positivi in Francia: sono 7.379 i contagi delle ultime 24 ore, a quanto comunica la Direzione generale della Salute. Livelli record anche per i tamponi, che solo nell'ultima settimana ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, venerdì 28 agosto. Sale ancora il numero dei nuovi casi nel nostro Paese: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.462 posit ...Nuovo record di positivi in Francia: sono 7.379 i contagi delle ultime 24 ore, a quanto comunica la Direzione generale della Salute. Livelli record anche per i tamponi, che solo nell'ultima settimana ...