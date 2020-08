Giulio Andreotti, diari e segreti di Stato: la foto censurata di Papa Wojtyla in piscina, uno scandalo in Vaticano (Di sabato 29 agosto 2020) Chi è Giulio Andreotti? Se lo chiedi all'adolescente medio, probabilmente risponderà roteando gli occhi e prendendosi un tempo x per cercare su Google. I più informati, invece, condizionati da certa narrativa e filmografia, lo accosteranno ai processi per mafia che lo hanno visto coinvolto nell'ultima parte della sua vita. In realtà Andreotti è Stato (anche) altro. Presidente del Consiglio per sette volte e ministro per trentadue. Un record ineguagliato. E, forse, ineguagliabile. Nel tentativo di storicizzare la figura politica del Divo Giulio, i figli Serena e Stefano hanno autorizzato e curato la pubblicazione dei diari segreti paterni, compresi tra il 1979 e il 1989 (Edizioni Solferino, 19 euro). Il titolo è un filo enfatico. ... Leggi su liberoquotidiano

«Si fa bene ad avere un diario, ed è utile che tanta gente lo sappia». Era una delle caratteristiche di Giulio Andreotti: riuscire in una frase ad esprimere un mondo intero, sempre con un’immancabile ...

Le parole e le cose - "I diario segreti" (Solferino) di Giulio Andreotti. Conversazione con Stefano Andreotti

