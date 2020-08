Giulia De Lellis negativa al Covid: Pronta per un nuovo inizio (Di sabato 29 agosto 2020) Giulia De Lellis è risultata negativa al Covid: tampone in via precauzionale dopo la vacanza in Sardegna. E’ Pronta ad un nuovo inizio Giulia De Lellis è negativa al Covid. La bella influencer, pur non avendo alcun sintomo riconducibile al Coronavirus, ha voluto ugualmente sottoporsi al tampone dopo la vacanza in Sardegna. Un atto annunciato su Instagram qualche giorno fa, con un messaggio in cui invitava tutti i suoi follower – ma non solo – alla massima prudenza ed al test Covid per avere la certezza di non aver contratto in virus ed essere, così, infetti. La De Lellis ha informato tutti attraverso una Instagram Stories, poi ... Leggi su bloglive

