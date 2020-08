Giugliano, volto tumefatto e naso rotto dopo l’ennesima lite: arrestato marito violento (Di sabato 29 agosto 2020) Giugliano. I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 51enne di origini bulgare già noto alle forze dell’ordine. I militari, allertati da una chiamata al “112”, sono intervenuti nella sua abitazione sorprendendo l’uomo in evidente stato di ebbrezza. Con lui la moglie, col volto tumefatto e in lacrime. Nonostante la presenza … L'articolo Giugliano, volto tumefatto e naso rotto dopo l’ennesima lite: arrestato marito violento Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

