Giornata di riposo per gli azzurri a Castel di Sangro: si riprende domani pomeriggio (Di sabato 29 agosto 2020) Dopo il Triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro, il Napoli avrà un giorno di riposo e riprenderà domenica pomeriggio la preparazione nel ritiro in Abruzzo. Lo riferisce il club azzurro sul proprio sito ufficiale. Leggi su tuttonapoli

neifatti : Giornata di riposo per il Napoli - axy01_69 : RT @travgiulia: Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi nuovamente a far la Troia. Naturalmente già tutta nuda e pronta all'uso. Quanto vi… - DalilaAdrower : @caldarola_doc ?????? ???????? Buona giornata amico caro, spero oggi riposo x te - IngleseCarmelo : Buongiorno @MT_Meli_ @AnnaRDelorenzo @Mynamei25892973 il sabato deve essere il giorno di serenità e riposo, vi aug… - joserodriguezQR : RT @travgiulia: Dopo la giornata di riposo di ieri, oggi nuovamente a far la Troia. Naturalmente già tutta nuda e pronta all'uso. Quanto vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata riposo Giorno di riposo durante le ferie La Legge per Tutti Calendario Inter, c'è l'ok della Lega: rinviato il primo incontro di Serie A

Con l'inizio della nuova stagione ormai imminente, sarà svelato mercoledì 2 settembre il calendario della Serie A 2020/2021. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che precisa però allo stesso tempo ...

Giornata di riposo per gli azzurri a Castel di Sangro: si riprende domani pomeriggio

Dopo il Triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro, il Napoli avrà un giorno di riposo e riprenderà domenica pomeriggio la preparazione nel ritiro in Abruzzo. Lo riferisce il club azzurro sul proprio ...

Con l'inizio della nuova stagione ormai imminente, sarà svelato mercoledì 2 settembre il calendario della Serie A 2020/2021. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che precisa però allo stesso tempo ...Dopo il Triangolare con L'Aquila e Castel di Sangro, il Napoli avrà un giorno di riposo e riprenderà domenica pomeriggio la preparazione nel ritiro in Abruzzo. Lo riferisce il club azzurro sul proprio ...