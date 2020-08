Gianni Morandi e Laura Efrikian, perchè è finito il loro matrimonio (Di sabato 29 agosto 2020) Tutti ricordano la storia d’amore tra Gianni Morandi e Laura Efrikian: i due si conobbero nel 1964, ma il loro matrimonio terminò con grande dispiacere dei loro fan. Prima di Anna Dan nella vita di Gianni Morandi c’era Laura Efrikian. I due si conobbero quando il cantante era all’apice del successo ed era diventato famoso … L'articolo Gianni Morandi e Laura Efrikian, perchè è finito il loro matrimonio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi Una storia da cantare, Gianni Morandi o I cannoni di Navarone? La tv del 29 agosto BergamoNews.it Gianni Morandi e Laura Efrikian, perchè è finito il loro matrimonio

Gianni Morandi Live in Arena, lo spettacolo torna su Canale 5

Questa sera, sabato 29 agosto 2020, alle ore 21:20 va in onda in replica Gianni Morandi – Live in Arena, un evento musicale televisivo svoltosi presso la prestigiosa arena di Verona nel 2013.