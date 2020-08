Germania, coronavirus: 1.479 nuovi casi, 9.289 morti in totale (Di sabato 29 agosto 2020) Il totale di 240.986 contagi dall'inizio dell'emergenza sanitaria con 214.200 pazienti guariti. Il bilancio delle vittime è invece salito a 9.289, con un decesso in più rispetto al bollettino di ieri Leggi su firenzepost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Parigi in mascherina, 'pronti i piani di lockdown'. Nuove restrizioni anche in Germania, stadi vuoti p… - LaStampa : Coronavirus, la Germania resta sopra i 1.500 positivi al giorno: chiuse scuole e stadi - Corriere : Coronavirus, la Germania richiude subito più di cento scuole - FirenzePost : Germania, coronavirus: 1.479 nuovi casi, 9.289 morti in totale - WorksInItalian : RT @mastrobradipo: #Coronavirus in #Germania, #Merkel: 'I prossimi mesi saranno ancora difficili' -