Garbatella: Esercizio commerciale chiuso dalla Polizia di Stato (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA – Proseguono i servizi disposti con apposite ordinanze di servizio a firma del Questore di Roma, nella zona di competenza del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli. In campo, oltre agli agenti della Polizia di Stato di Colombo, del Reparto Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile, anche il personale dell’Asl Roma 2 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Nel corso dei servizi sono stati controllati due esercizi commerciali entrambi alla Garbatella: nel primo gli agenti hanno riscontrato irregolarità nella tenuta di prodotti alimentari in frigoriferi sia di origine animale che ittici, privi della tracciabilità, dell’etichettatura e della data di confezionamento. Il tutto è Stato successivamente sequestrato in attesa della conseguente distruzione e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

