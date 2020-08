Galliani: "Monza-Milan, che emozione: spero solo non ci capiti lo spogliatoio dell'Inter. Ibra era un sogno" (Di sabato 29 agosto 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani inquadra con queste parole l'amichevole in programma il 5 settembre tra il Monza e il 'suo' Milan Leggi su 90min

ItaSportPress : Galliani racconta il 'suo' Ibrahimovic: 'Se avesse detto sì al Monza...' - - aiucc95 : RT @CalcioFinanza: Salta (per ora) la serie di Netflix sul #Monza di #Berlusconi. #Galliani: «In questa fase sarebbe stato un problema far… - Bighenuz : RT @CalcioFinanza: Salta (per ora) la serie di Netflix sul #Monza di #Berlusconi. #Galliani: «In questa fase sarebbe stato un problema far… - lccatt : RT @CalcioFinanza: Salta (per ora) la serie di Netflix sul #Monza di #Berlusconi. #Galliani: «In questa fase sarebbe stato un problema far… - Rossoneroo7 : RT @CalcioFinanza: Salta (per ora) la serie di Netflix sul #Monza di #Berlusconi. #Galliani: «In questa fase sarebbe stato un problema far… -