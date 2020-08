Furbetti del Covid made in Usa. Scoperti sessanta imprenditori, compravano auto ed orologi di lusso con i fondi per non licenziare (Di sabato 29 agosto 2020) Consoliamoci, ogni paese ha i suoi. imprenditori “Furbetti del Covid” sono apparsi anche negli Stati Uniti. Per ora ad essere stati scoperte dal Dipartimento di Giustizia sono una sessantina di persone, ma chi indaga li definisce “la punta di un iceberg”. Con soldi pubblici che in teoria avrebbero dovuto essere usati per salvare aziende e lavoratori si sono comprati di tutto: Lamborghini, Rolls Royce, notti nei nigthclubs, orologi Rolex, criptovalute e altro. Il denaro era quello del “Paycheck Protection Program Loans” varato dall’amministrazione USA a favore di aziende con un massimo di 500 dipendenti, comprese le sedi americane di gruppi esteri. Un piano per cui sono stati sinora stanziati 522 miliardi di dollari che sono andati a circa 5 milioni di aziende, quasi un impresa ... Leggi su ilfattoquotidiano

