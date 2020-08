Francesco Totti annuncia il documentario sulla sua vita: “Spero vi faccia emozionare” – VIDEO (Di sabato 29 agosto 2020) Uscirà ad ottobre al cinema il documentario sulla vita di Francesco Totti, l’ex calciatore annuncia la novità sui social Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Francesco Totti, a breve uscirà al cinema un film sulla sua vita. Ad annunciare la novità è stato l’ex calciatore della Roma tramite un post pubblicato sui … L'articolo Francesco Totti annuncia il documentario sulla sua vita: “Spero vi faccia emozionare” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

vaticannews_it : #29agosto 'Mettersi in gioco' è il volume che raccoglie una serie di considerazioni di #PapaFrancesco sullo #sport.… - stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - 180secondi : #Milik per i soldi ricavati dalla cessione di #Dkezo più #Under, #Riccardi, metà’ stadio della Roma ed i ricavati d… - borek_var : @AsistAnaliz Francesco Totti - idontwantogrow : RT @Mario52338411: Fedez+Chiara Ferragni Ilary Blasi+Francesco Totti Blake Lively+Ryan Reynolds Le uniche certezze di questa vita infame,… -