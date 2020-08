Francesca Tocca e Valentin Dimitru amore al capolinea: “È stata una mia decisione…” (Di sabato 29 agosto 2020) È giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesca Tocca e Valentin Dimitru. La chiacchieratissima liaison nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente terminata e ad annunciarlo è stata la stessa Francesca attraverso i suoi profili social. Francesca Tocca e Valentin Dimitru amore al capolinea: “È stata una mia decisione…” Ha fatto molto discutere la relazione nata tra i banchi di Amici tra Francesca Tocca e Valentin Dimitru: lui, un allievo del talent, lei, ballerina professionista sposata con ... Leggi su velvetgossip

LadyNews_ : #FrancescaTocca e #ValentinAlexandruDumitru si sono lasciati - kjgiul : Non so comunque avevo il presentimento che Valentin e Francesca Tocca non sarebbero durati - NoemiCibelli : Non ho mai amato questa espressione linguistica, ma questa volta non ci sono parole migliori per condividere con vo… - glen_da88 : La relazione tra Francesca tocca e Valentin è durata da natale a santo Stefano - gossipblogit : Francesca Tocca e Valentin Alexandru si sono lasciati -

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Francesca Tocca e Valentin Dimitru. La chiacchieratissima liaison nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi è ufficialmente terminata e ad annunciarlo ...

. La notizia della rottura è stata ufficializzata dalla ballerina ed ex moglie dell’insegnante di Ballando con le stelle, Raimondo Todaro. Francesca Tocca ha svelato di essere tornata single sul suo p ...

