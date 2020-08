Francesca Tocca conferma tutto: com Valentin Alexandru è finita (Di sabato 29 agosto 2020) Lo ha annunciato direttamente Francessca Tocca su Instagram: lei e Valentin Alexandru si sono lasciati e chiede anche rispetto per questa decisione. Francesca e Valentin era finiti spesso nel gossip, conosciuti tramite la scuola di Amici fra i due era nato un feeling che aveva portato la bella Francesca a separarsi da Raimondo Todaro per poi vivere la storia d’amore con il ballerino nato ad Amici di MariaArticolo completo: Francesca Tocca conferma tutto: com Valentin Alexandru è finita dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

kjgiul : Non so comunque avevo il presentimento che Valentin e Francesca Tocca non sarebbero durati - NoemiCibelli : Non ho mai amato questa espressione linguistica, ma questa volta non ci sono parole migliori per condividere con vo… - glen_da88 : La relazione tra Francesca tocca e Valentin è durata da natale a santo Stefano - gossipblogit : Francesca Tocca e Valentin Alexandru si sono lasciati - BITCHYFit : Francesca Tocca e Valentin si sono lasciati: lei ufficializza la rottura -