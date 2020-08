Francesca Manzini si sposa ma invece dell’anello il regalo è una vera sorpresa (Foto e Video) (Di sabato 29 agosto 2020) Non il solito anello, Francesca Manzini si sposa ma dal fidanzato, Christian Vitelli, ha ricevuto un regalo ben più romantico e sorprendente. In un Video postato su Instagram tutto lo stupore di Francesca Manzini quando l’uomo che ama da soli quattro mesi le ha chiesto di sposarlo. Non aveva capito niente quando lui le ha messo al collo un diamante, non era il classico anello e lui non si è inginocchiato ma tutto è stato ugualmente emozionante. Francesca Manzini e Christina Vitelli si sono conosciuti durante il lockdown in una Videochiamata, da quel momento hanno iniziato a parlare e non hanno più smesso, si sono fidanzati e sono pronti al grande passo, al ... Leggi su ultimenotizieflash

