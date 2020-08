Forza Italia, nomina e nuova adesione a Telese Terme (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutinuova adesione per Forza Italia a Telese Terme. Si tratta di Mariacarmela Fucci, avvocato fortemente impegnato nella battaglie sociali a difesa dei deboli, che rafForza la pattuglia azzurra nella cittadina termale. Le competenze della Fucci saranno subito inglobate dal coordinamento provinciale. “Diamo il benvenuto all’amica Mariacarmela – dichiara il coordinatore provinciale Nascenzio Iannace – nella certezza che apporterà un contributo di forma e sostanza al partito. All’interno dell’azione programmatica teniamo molto ai temi che abbracciano le emergenze sociali. La violenza sulle donne e la tutela delle fasce deboli per noi sono priorità rispetto alle quali la politica e le istituzioni ... Leggi su anteprima24

