Fortnite Stagione 4: Guida alle Sfide (Di sabato 29 agosto 2020) La Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente iniziata. Senza indugiare abbiamo preparato per voi le Guide a tutte le Sfide le quali vi faranno guadagnare un bel pò di punti esperienza utili per livellare nel Pass Battaglia. Guida alle Sfide della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 Raccogli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose La Sfida vi richiede di raccogliere gli anelli fluttuanti a Brughiere Brumose, quindi scendete sui vari edifici per raccoglierli, potete farlo in qualsiasi modalità. Elimina i robot di Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet Questa Sfida non può essere fatta in Rissa a Squadre, tutto quello che dovete fare è individuare i robot di Stark ed eliminarli. Potete ... Leggi su gamerbrain

