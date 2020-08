Formula 1 – Hamilton comanda le Fp3 del Gp del Belgio: ancora una sessione disastrosa per le Ferrari a Spa [TEMPI] (Di sabato 29 agosto 2020) E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Belgio. A poche ore dalle qualifiche, sul circuito di Spa, il più veloce è stato Lewis Hamilton, seguito da un ottimo Ocon e da Norris. Quinto tempo per Bottas, che i lascia alle spalle Verstappen. ancorauna sessione disastrosa per le Ferrari Leclerc e Vettelrispettivamente 17° e 20°. L'articolo Formula 1 – Hamilton comanda le Fp3 del Gp del Belgio: ancora una sessione disastrosa per le Ferrari a Spa TEMPI SPORTFAIR. Leggi su sportfair

