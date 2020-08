Formula 1 – Disastro Ferrari nelle qualifiche del Belgio, Vettel spiega: “qualcosa di sbagliato nell’assetto sin dal primo giorno” (Di sabato 29 agosto 2020) Un weekend da dimenticare per la Ferrari: Leclerc e Vettel, dopo le prove libere Disastrose, non sono riusciti ad accedere al Q3 del Gp del Belgio, terminando le loro qualifiche rispettivamente col 13° e 14° tempo. Pool/Getty Images“E’ alquanto realistico purtroppo, è quello che la macchina può fare su questo circuito, c’è stato qualcosa di molto sbagliato sin dal primo giorno con l’assetto che non ci ha permesso di fare bene le nostre cose, questa è la macchina che abbiamo adesso e questo è quello che possiamo fare“, ha dichiarato Vettel ai microfoni Sky al termine del Q2. “E’ il mio lavoro e comunque mi piace, chiaramente non è eccitante, rischiare di ... Leggi su sportfair

