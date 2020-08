Formula 1 – Binotto sincero dopo il flop Ferrari in qualifica a Spa: “servono spiegazioni” (Di sabato 29 agosto 2020) La Ferrari dovrà fare un importante reset dopo il venerdì ed il sabato in pista Spa: Leclerc e Vettel non sono riusciti a far meglio del 13° e 14° tempo nelle qualifiche del Gp del Belgio, fermandosi nel Q2. Mark Thompson/Getty Images“Situazione difficile non posso esser contento, non lo è nessuno di noi, come non può esserlo nessuno dei nostri tifosi. Si tratta di capire e guardare avanti, già ieri nelle libere molta difficoltà con la macchina, non siamo risuciti a far funzionare le gomme, piloti in difficoltà, abbiamo provato a cambiare la macchina per oggi, non siamo arrivati al punto dove volevamo, ci servono ancora delle spiegazioni, spero che i nostri ingegneri capiranno cosa non ha funzionato. Siamo migliorati ma non basta per stare davanti“, queste le prime parole di ... Leggi su sportfair

