Fontana: “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì” (Di sabato 29 agosto 2020) Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha parlato della possibile riapertura degli stadi a Radio Punto Nuovo: “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì. La ripresa della normalità passa per la ripresa totale dello sport, soprattutto in un paese come il nostro. Quando? Speriamo di riuscire a trovare presto una soluzione compatibile per tutto il paese. Se ciò non sarà possibile, potremo andare ognuno con i propri provvedimenti”. Ha aggiunto poi Fontana: “Ho chiesto la partecipazione del Governo, anche perché bisogna prendere una scelta coerente ed unitaria”. Foto: Twitter personale L'articolo Fontana: “Riaprire gli stadi? Assolutamente sì” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

stanzaselvaggia : Quindi tutti quelli che rimarranno 3 giorni in Lombardia saranno considerati in transito. Probabilmente per rafforz… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Esclusiva: la #Lombardia pensa alla riapertura degli #stadi Il governatore #Fontana valuta l’ipo… - sportli26181512 : Fontana: 'Riapertura stadi? Ho chiesto la partecipazione al governo': Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LOMBARDIA - Fontana: 'Vogliamo riaprire gli stadi, ho coinvolto il Governo: se non ci saranno risposte, potremo andare… - mirko_masella : RT @sportli26181512: #AltreSquadreRisultatiealtrediserieABLegaProeNazionali Lombardia, Fontana: “Rispettando le regole possibile riaprire g… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana “Riaprire Coronavirus: Fontana, 'locali aprono prima con soluzioni che evitano contagio' Affaritaliani.it