Fontana: «L’amichevole del Napoli è la dimostrazione che si possono riaprire gli stadi» (Di sabato 29 agosto 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del suo progetto di riaprire gli stadi È possibile riaprire gli stadi? “Assolutamente sì e la partita di ieri ne è stato un esempio. La ripresa della normalità passa per la ripresa totale dello sport, soprattutto in un paese come il nostro. Ho avuto lunghi colloqui con gli scienziati, se il rispetto delle regole viene perseverato, questo tipo di attività non è assolutamente più pericoloso di andare in un ristorante, ad esempio”. Quando? “Spero che riusciremo a trovare presto una soluzione compatibile per tutto il paese. Se ciò non sarà possibile, potremo andare ognuno con i propri provvedimenti. ... Leggi su ilnapolista

