Fontana alla resa dei conti. Tra indagini e voto in aula in regione. I 5S sfiduciano il governatore. E i renziani lo perdonano (Di sabato 29 agosto 2020) Difficile dire quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Fatto sta che dopo mesi di accuse, polemiche e richieste di spiegazioni – sostanzialmente rimaste inascoltate -, le opposizioni al Pirellone hanno consumato l’ultimo strappo nei confronti del presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana. Proprio ieri è stata depositata ufficialmente a Palazzo Pirelli la mozione di sfiducia, presentata da tutte le opposizioni ad eccezione della sola Italia Viva, nei confronti del governatore leghista. Il documento, lungo ben 8 pagine, fa riferimento alla gestione dell’emergenza Covid-19 da parte della giunta a trazione leghista e non lesina riferimenti al caso della mancata istituzione della zona rossa nella bergamasca, a quello che viene definito nell’atto come ... Leggi su lanotiziagiornale

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Esclusiva: la #Lombardia pensa alla riapertura degli #stadi Il governatore #Fontana valuta l’ipo… - giovannaconfal4 : RT @Franco32656300: Posso sapere da Renzi (l'uomo che parlava con i morti di Bergamo)perché ItaliaViva non partecipa alla sfiducia contro F… - mikedells : RT @Franco32656300: Posso sapere da Renzi (l'uomo che parlava con i morti di Bergamo)perché ItaliaViva non partecipa alla sfiducia contro F… - dukana2 : RT @Franco32656300: Posso sapere da Renzi (l'uomo che parlava con i morti di Bergamo)perché ItaliaViva non partecipa alla sfiducia contro F… - Franco32656300 : Posso sapere da Renzi (l'uomo che parlava con i morti di Bergamo)perché ItaliaViva non partecipa alla sfiducia cont… -