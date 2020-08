Follia da Coronavirus, pronte in Sardegna due strutture di isolamento per gli asintomatici, i negativizzati e i contatti stretti (Di sabato 29 agosto 2020) A Ploaghe e a Macomer, ospiteranno anche i negativizzati. I contatti stretti, in assenza di tampone, saranno ospitati nell’ex Arsenale della Maddalena. La Regione Sardegna ha individuato due strutture temporanee di basso livello assistenziale, a Ploaghe nel Sassarese e a Macomer del Nuorese, dove ospitare per l’isolamento e la gestione degli asintomatici positivi oltrechè alla gestione dei pazienti negativizzati. Per i cosidetti “contatti stretti” in assenza di tampone, per i quali è stata indicata dalla autorità sanitaria la necessità di un periodo di quarantena è stata individuato un immobile di proprietà regionale, l’ex Arsenale di La ... Leggi su databaseitalia

