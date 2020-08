Flavio Briatore scrive un messaggio al figlio su Instagram (e viene corretto nei commenti) (Di sabato 29 agosto 2020) Dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, trascorrerà la quarantena a casa di Daniela Santanché. Flavio Briatore avrà a disposizione un’ala indipendente della grande abitazione della politica e imprenditrice per poter stare in isolamento come imposto dal covid-19. E il primo messaggio social di Briatore è stato per il figlio, Nathan Falco. Il manager ha infatti postato su Instagram una foto sua con Falco: “14 giorni passano veloci…”. Gli hashtag poi a sottolineare il rapporto tra padre e figlio. L’imprenditore fa riferimento ai giorni in cui dovrà stare lontano da Falco ma molti commentatori gli fanno notare che si può restare positivi ben più a lungo. Visualizza questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

