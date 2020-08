Flavio Briatore positivo al Coronavirus, sarà dimesso domani: “Terapia in isolamento domiciliare” (Di sabato 29 agosto 2020) Flavio Briatore positivo al Coronavirus, sarà dimesso domani. Flavio Briatore sarà dimesso dal San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da lunedì scorso. L’imprenditore, risultato positivo al tampone per Coronavirus, continuerà la terapia in isolamento domiciliare: “Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina – consentono al paziente di continuare la terapia” lontano dal nosocomio. Flavio Briatore torna a casa. L’imprenditore 70enne, ricoverato da lunedì scorso all’ospedale San Raffaele di Milano, dove è anche risultato ... Leggi su limemagazine.eu

Corriere : Briatore dà la colpa ai clienti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, San Raffaele: domani sarà dimesso Flavio Briatore - fattoquotidiano : FLAVIO BRIATORE Il re leone “nato poverissimo” sulle alture del Cuneese una settantina di anni fa [di @CorriasPino]… - g_bonincontro : RT @Gianlustella: Bellissimo gesto. Non lo sapevo. Stima. FLAVIO BRIATORE AIUTA DA SEMPRE LA MAMMA DI FABRIZIO QUATTROCCHI | Congedati F… - andpizzazz : RT @perchetendenza: 'De Luca': Per aver augurato a Flavio Briatore una pronta guarigione dalla 'prostatite ai polmoni' -