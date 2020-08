Flavio Briatore, la dedica al figlio Nathan: "14 giorni passano veloci" (Di sabato 29 agosto 2020) Fabio Briatore, dimesso, stamattina, dall'Ospedale San Raffaele di Milano, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ha dedicato il suo primo pensiero al figlio Nathan Falco. L'imprenditore, che passerà il periodo di quarantena a casa dell'amica Daniela Santanchè, è molto triste perché, come prevede il protocollo, non potrà vedere il bambino per 14 giorni. 29 agosto 2020 17:39. Leggi su blogo

