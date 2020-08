Fiorentina, tutto su Ribery: il francese sarà il protagonista della nuova stagione (Di sabato 29 agosto 2020) Fiorentina, tutto su Ribery: il francese sarà il protagonista della nuova stagione. Subito a disposizione, può fare la differenza La Fiorentina vuole ripartire da Ribery. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al francese e al suo ritorno in Viola: l’ex Bayern, infatti, è tornato in campo dopo gli allenamenti personalizzati. Il campione francese è subito protagonista, si legge sul quotidiano: sarà l’elemento fondamentale per la nuova stagione, la viola vuole assolutamente ripartire dall’elemento di maggior talento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina tutto Romulo: “Fiorentina? Minimo dovrebbe lottare per l’Europa League. Ai tifosi dico…” Fiorentina.it ASSE FIRENZE-EMPOLI: ECCO TUTTE LE TRATTATIVE

La visita dell'altro giorno al Centro Sportivo Davide Astori da parte di Pietro Accardi, direttore sportivo dell'Empoli, è la dimostrazione che l'asse tra la Fiorentina e il club azzurro è caldo e pro ...

FOTO: Anche Borja Valero annuncia l’addio all’Inter, la Fiorentina che fa?

La suggestione di un ritorno a Firenze c’è almeno da un anno ma per il momento Borja Valero si limita a lasciare l‘Inter, come annunciato da lui stesso tramite i propri canali social: “È stato un onor ...

