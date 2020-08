Fiorentina: terza maglia con i colori della Repubblica. Presentata in occasione dei 94 anni del club (Di sabato 29 agosto 2020) La terza maglia della Fiorentina 2020-21 ha una croce bianca in campo rosso. La presentazione è avvenuta oggi per celebrare i 94 anni della sociuetà, nata dalla fusione fra il club sportivo Firenze e la società Libertas Leggi su firenzepost

