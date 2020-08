Fiorentina, presentata la terza maglia: omaggio alla storia della città – FOTO (Di sabato 29 agosto 2020) Il club viola ha presentato la terza maglia: un omaggio alla Repubblica Fiorentina La Fiorentina, nel giorno del suo 94esimo compleanno, ha presentato la terza maglia per la stagione 2020/2021. La divisa, a tema crociato a tinte biancorosse, è un omaggio alla Repubblica Fiorentina. 👀 THIRD KIT⁰Dai uno sguardo più dettagliato alla nostra nuova terza maglia! Disponibile ORA‼️ ➡️ https://t.co/Xpg17KHqkO⁰#RicordatiCheRappresentiFirenze ⚜️#ForzaViola 💜 #Fiorentina #KappaSport pic.twitter.com/i8IC3krg5T — ACF Fiorentina ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : UFFICIALE Fiorentina presentata la nuova terza maglia per la stagione 2020-21: omaggio alla città di Firenze -… - FirenzePost : Fiorentina: terza maglia con i colori della Repubblica. Presentata in occasione dei 94 anni del club - BombeDiVlad : ?? #Fiorentina: presentata la terza maglia, prodotta da Roba di Kappa ?? Omaggio alla Repubblica Fiorentina… - sportli26181512 : Fiorentina, presentata la terza maglia di Kappa: Presentata oggi da Kappa la terza maglia della Fiorentina per la..… - Alessan15049207 : Presentata la terza maglia della #Fiorentina, cosa ne pensate? Per me è bellissima???? -