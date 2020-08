Fiorentina, il ritorno di Biraghi dall’Inter: i dettagli (Di sabato 29 agosto 2020) La Fiorentina si prepara in vista della prossima stagione di serie A.I viola, molto attivi sul mercato, potranno contare su un "nuovo" rinforzo. Infatti Cristiano Biraghi, tornato a Firenze dopo il prestito con l'Inter, sarà a disposizione del tecnico Beppe Iachini per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna del Corriere Dello Sport il classe '92 nato a Cernusco sul Naviglio sarebbe un ritorno molto gradito dalla società gigliata che vorrebbe puntare molto su un suo possibile impiego in campo.Coronavirus, due calciatori positivi in casa Fiorentina: la nota ufficiale dei violaDifficile che la Fiorentina possa vendere a titolo definitivo l'esterno della Nazionale italiana, a meno che il club nerazzurro non presenti un'offerta che possa convincere il club ... Leggi su mediagol

Sport_Mediaset : #Inter, #BorjaValero ai saluti: 'Grazie di tutto'. Il centrocampista spagnolo non rinnova, la #Fiorentina pensa al… - Mediagol : #Fiorentina, il ritorno di #Biraghi dall’#Inter: i dettagli - Mediagol : #Fiorentina, il ritorno di Biraghi dall'#Inter: i dettagli - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #BorjaValero ai saluti: 'Grazie di tutto'. Il centrocampista spagnolo non rinnova, la #Fiorentina pensa al suo… - titty_napoli : RT @Sport_Mediaset: #Inter, #BorjaValero ai saluti: 'Grazie di tutto'. Il centrocampista spagnolo non rinnova, la #Fiorentina pensa al suo… -