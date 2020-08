Ferrari sprofondano a Spa, Binotto: "Qualcosa ci sfugge" (Di sabato 29 agosto 2020) SPA - " E' una situazione difficile, nessuno di noi può essere contento. C'è disappunto, mio e della squadra, e dispiace per i tifosi. Qualcosa ci sta sfuggendo e dobbiamo capire cosa". Questo il ... Leggi su corrieredellosport

SPA - "E' una situazione difficile, nessuno di noi può essere contento. C'è disappunto, mio e della squadra, e dispiace per i tifosi. Qualcosa ci sta sfuggendo e dobbiamo capire cosa". Questo il comme ...SPA – Pole position per LewisHamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, valido per il settimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota ...