Ferrari rosso vergogna a Spa: Vettel e Leclerc eliminati in Q2, mai così male in qualifica (Di sabato 29 agosto 2020) Ferrari rosso vergogna. A Spa-Francoschamps, settima tappa del Mondiale di Formula 1, la macchina non va: solo un grande giro di Charles Leclerc e Sebastian Vettel ha evitato l’umiliante eliminazione in Q1, ma ovviamente in Q2 neanche un miracolo ha potuto salvare il pilota monegasco e quello tedesco da una eliminazione scontata. Dal 2006, da quando c’è questo sistema di qualificazione, mai così in basso era stata la scuderia di Maranello. Una situazione davvero imbarazzante. LA GRIGLIA DI PARTENZA Leggi su sportface

