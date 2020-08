"Ferragosto al Billionaire, ma...". Elvira Savino positiva, il sospetto: epidemia fuori controllo? (Di sabato 29 agosto 2020) Ferragosto al Billionaire. Ma per Elvira Savino, deputata di Forza Italia positiva dal coronavirus, non è stato quello il luogo del contagio. "Ho perso gusto e olfatto, bevo il caffè e mi sembra acqua minerale...", spiega l'onorevole azzurra al Corriere della Sera. "Lunedì avevo fatto il sierologico con esito negativo. Allora dico: togliamoli dal mercato 'sti test inaffidabili. Martedì poi con 37,5 di febbre ho fatto il tampone alla Asl. Positivo". Il 15 agosto la serata nel locale-focolaio di Porto Cervo: "Briatore non l'ho visto, ero a cena con vari amici dei quali però nessuno ha contratto il Covid. Neppure il mio compagno, Alessandro Moggi, che pure ha vissuto giorno e notte con me". Secondo la Savino il contagio ... Leggi su liberoquotidiano

Covid in Sardegna, positivi non segnalati e tracciamenti mai fatti: la procura indaga sui locali

Sardegna, per l'epidemia esplosa nei locali della Costa Smeralda ora le valutazioni sul rispetto delle regole sono doppie. La magistratura dovrà capire se la gestione di tutti i club abbia rispettato ...

