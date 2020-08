Federico Fashion Style, positive al Covid anche la compagna Letizia e la figlia (Di sabato 29 agosto 2020) anche la compagna di Federico Fashion Style, Letizia, è risultata positiva al tampone: è entrata in contatto con il Covid-19. Non poteva essere altrimenti, vista la positività del "parrucchiere dei vip". anche la loro comune, Sophia Maelle, 3 anni, è positiva ma asintomatica. Queste sono state le parole della ragazza sui social:"Sia io che Sophie siamo risultate positive. I risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo visto che i tamponi li avevano fatti lunedì appena saputo di Fede. Io ho qualche sintomo ma sto bene, Sophie ringraziando Dio è asintomatica. Non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid. Ringrazio tutti voi che siete carinissimi e ... Leggi su blogo

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - toysblogit : Federico Fashion Style, positive al Covid anche la compagna Letizia e la figlia - garofalo_libera : RT @babydybss: PERSONALMENTE reputo la scrittura di federico fashion style superiore a quella di Irama e non poco. Ci vedo molta più rice… - GPasqui : Federico Fashion Style, positive al Covid anche la compagna Letizia e la figlia - polptettee : ma Federico Fashion Style è etero???????? what -