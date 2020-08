Federico Fashion Style, la compagna Letizia e la figlia positive al Covid (Di sabato 29 agosto 2020) La compagna di Federico Fashion Style, Letizia, e la figlia positive al Covid. Nei giorni scorsi, la compagna del famoso parrucchiere aveva detto di non sentirsi molto bene. Il risultato del tampone ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - leggoit : Federico Fashion Style, la compagna Letizia e la figlia positive al #Covid - zazoomblog : Federico Fashion Style positive al Covid anche la compagna Letizia e la figlia - #Federico #Fashion #Style… - toysblogit : Federico Fashion Style, positive al Covid anche la compagna Letizia e la figlia - garofalo_libera : RT @babydybss: PERSONALMENTE reputo la scrittura di federico fashion style superiore a quella di Irama e non poco. Ci vedo molta più rice… -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Letizia e Sophia Maelle sono positive al Covid 19. Anche la compagna di Federico Fashion Style, Letizia, è risultata positiva al tampone: è entrata in contatto con il Covid-19. Non poteva essere altri ...Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 29 agosto 2020. È di 23.156 (+1 ...