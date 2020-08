Fedele su Osimhen: “E’ un fenicottero, ha segnato su delle palle rimpallate” (Di sabato 29 agosto 2020) Fedele si esprime su Osimhen Nel corso di Marte Sport Live, è intevenuto Enrico Fedele il quale ha espresso il suo parere sull’esordio di Victor … L'articolo Fedele su Osimhen: “E’ un fenicottero, ha segnato su delle palle rimpallate” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

macaquinho_bot : RT @DarioCi8: @Spazio_Napoli È palese che proviene da uno Zoo Fedele. Associa tutti ad animali. Fabian un cammello, Osimhen un fenicottero.… - DarioCi8 : @Spazio_Napoli È palese che proviene da uno Zoo Fedele. Associa tutti ad animali. Fabian un cammello, Osimhen un fe… - paranzafritta : Osimhen: Com'è Come lo vede Fedele - tuttonapoli : Fedele su Osimhen: “Un fenicottero, non ha tecnica negli scambi e non lega il gioco” - Capolii21 : RT @Spazio_Napoli: -