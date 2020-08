Family Act, Luigia Martino a confronto con la Ministra Bonetti a Parete (Di sabato 29 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoParete (Ce) – La Ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Elena Bonetti sarà a Parete lunedì 31 agosto per un dibattito sul “Family Act” in cui verranno illustrate le misure a sostegno delle famiglie contenute nel provvedimento varato dal Governo. L’appuntamento è al Palazzo Ducale, di via Umberto I, alle 18,30. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Parete Gino Pellegrino e dell’onorevole Nicola Caputo, parteciperanno alla tavola rotonda con la Ministra Bonetti l’avvocato Luigia Martino, candidata alle regionali con Italia Viva; la consigliera comunale delegata alle politiche ... Leggi su anteprima24

Bonetti, Recovery Fund a imprese rosa e incentivi neo mamme

