F1, ufficiale: al Mugello ritorna il pubblico, attesi 3000 tifosi (Di sabato 29 agosto 2020) ROMA - " La F1 tornerà ad abbracciare i suoi fans dopo il Covid. Ieri è arrivata l'autorizzazione a far accedere il pubblico con protocolli specifici. 3.000 suddivisi su tre tribune per ogni giorno di ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : Formula 1, ufficiale: 3mila spettatori in tribuna al Mugello GP Toscana Ferrari 1000 #SkyMotori #F1 #Formula1 - UgoBaroni : RT @SkySportF1: Formula 1, ufficiale: 3mila spettatori in tribuna al Mugello GP Toscana Ferrari 1000 #SkyMotori #F1 #Formula1 - PisuDavi : Formula 1, ufficiale: 3mila spettatori in tribuna al Mugello GP Toscana Ferrari 1000 #MugelloGP | #F1 - albertocol9 : RT @sportface2016: +++ #F1, ufficiale: GP #Mugello aperto al pubblico. Potranno accedere tremila spettatori +++ - sportli26181512 : Formula 1, UFFICIALE: torna il pubblico negli autodromi. 3000 tifosi ammessi al GP del Mugello: La Formula 1 riabbr… -