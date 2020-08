F1, si avvicina l’esordio di Mick Schumacher (Di sabato 29 agosto 2020) Formula 1, si avvicina l’esordio di Mick Schumacher, il figlio d’arte più atteso nel mondo dei motori. Vasseur: “Credo che avrà l’occasione di provare una Formula 1 prima della fine di questa stagione”. Si avvicina lo storico esordio di Mick Schumacher in Formula 1. Il figlio d’arte più atteso del momento potrebbe approdare in F1 già nel 2020. E lo attenderebbe il volante dell’Alfa Romeo. E inevitabilmente sul figlio del campione tedesco restano puntati gli occhi della Ferrari, oltre che evidentemente della stampa internazionale. Formula 1, si avvicina il momento dell’esordio per Mick Schumacher A ipotizzare un prossimo approdo di Mick ... Leggi su newsmondo

