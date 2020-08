F1, GP Belgio Spa 2020: disastro Ferrari, mai così male nelle prove libere 3 (Di sabato 29 agosto 2020) Se non è il fondo, poco ci manca. nelle prove libere del Gran Premio del Belgio, Charles Leclerc chiude al diciassettesimo posto e Sebastian Vettel al ventesimo, dietro a tutti gli altri. La Ferrari, per cui già nei giorni scorsi era stato preannunciato un weekend duro, esce dalle FP3 sul circuito di Spa con il peggior risultato di sempre nella sessione mattutina del sabato. Sono tante le cose che non vanno, e i tempi nelle prove libere 3. La qualifica che partirà alle ore 15 sarà davvero difficile per le due monoposto della Rossa, che proverà comunque a salvare un fine settimana fin qui da incubo. Leggi su sportface

