Etiopia, eccezionale scoperta made in Italy: rinvenute le più antiche impronte di bambino (Di sabato 29 agosto 2020) Nel sito di Melka Kunture, in Etiopia, la missione archeologica della Sapienza Università di Roma ha portato alla luce, fra le centinaia di orme fossili lasciate tra 1,2 milioni e 850.000 anni fa, le più antiche impronte di piede di bambino finora conosciute. Lo studio, che offre una rara immagine dell’infanzia nei periodi più remoti della preistoria, è pubblicato sulla rivista Quaternary Science Reviews. Melka Kunture, 50 km a sud di Addis Abeba, è un importante complesso di affioramenti archeologici situato lungo il bacino superiore del fiume Awash, sull’altopiano etiopico. In quest’area, le ricerche archeologiche sono iniziate oltre 50 anni fa e dal 2011 sono condotte dalla missione italiana guidata da Margherita Mussi e dal suo team del Dipartimento di Scienze ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Etiopia eccezionale Etiopia, eccezionale scoperta made in Italy: rinvenute le più antiche impronte di bambino Il Denaro La storia della Chiesa rupestre di San Giorgio a Lalibela, in Etiopia

Di tutte le chiese di Lalibela, in Etiopia, quella dedicata a San Giorgio è sicuramente la più scenografica e meglio conservata ed è considerata la più bella Denominata la "Casa di San Giorgio", la ch ...

Di tutte le chiese di Lalibela, in Etiopia, quella dedicata a San Giorgio è sicuramente la più scenografica e meglio conservata ed è considerata la più bella Denominata la "Casa di San Giorgio", la ch ...