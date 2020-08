Esperti tedeschi, Covid è falso allarme: “decisioni del governo italiano sono sbagliate” (Di sabato 29 agosto 2020) Due infettivologi tedeschi raccontano, in un libro pubblicato di recente, come l’emergenza Covid sia in realtà un “falso allarme”, e spiegano come le misure drastiche intraprese dai vari Paesi del mondo – Italia compresa – siano completamente “sbagliate”. “Tutte le decisioni del governo italiano sono state sbagliate“. Questo è l’assunto che trova spazio nelle pagine … L'articolo Esperti tedeschi, Covid è falso allarme: “decisioni del governo italiano sono sbagliate” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

DanteLaaw : @unmagroio @GianpaoL0 @luigidimaio La Pan-Demia è qualcosa che agisce indiscriminatamente su tutta la popolazione m… - cristina_lev : RT @vallegiorgio41: I musei italiani valgono l’1,6 % del PIL. Franceschini ne ha affidata la gestione a esperti TEDESCHI. Al momento opport… - vallegiorgio41 : RT @vallegiorgio41: I musei italiani valgono l’1,6 % del PIL. Franceschini ne ha affidata la gestione a esperti TEDESCHI. Al momento opport… - vallegiorgio41 : I musei italiani valgono l’1,6 % del PIL. Franceschini ne ha affidata la gestione a esperti TEDESCHI. Al momento op… - SandraM_Tcon0 : RT @2631925: @Fabiusfax @Lorenzo25_08 @AlbertoBagnai Infatti. In Francia, Emmanuel Tidd dice chiaramente che i tedeschi trattarono da espe… -