Esclusiva: Immobile-Lazio, pronto un mega rinnovo fino al 2026! (Di sabato 29 agosto 2020) Ciro Immobile sta per rinnovare con la Lazio. Spazzando via le voci delle ultime ore, provenienti soprattutto dall’estero, che parlavano di interessi vari (Barcellona in testa). Nulla di tutto questo, Immobile vuole restare alla Lazio, lo ha detto e ribadito in più occasioni. La novità è che il prolungamento potrebbe esser addirittura di sei anni, ben oltre i canonici cinque anni: scadenza 2026, oppure quinquennale più opzione (ingaggio con base fissa tra i 3,5 e i 4 milioni a stagione) e cambierebbe poco. Il che porterebbe Immobile, classe 1990, a un matrimonio con la Lazio fino a 36 anni. Ulteriore legame con un club che gli ha dato tutto, assolutamente ricambiato da un professionista straordinario e da un attaccante senza limiti, ... Leggi su alfredopedulla

