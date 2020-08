Era la bellissima Carolina Marconi al Grande Fratello: oggi a 42 anni ha cambiato vita [FOTO] (Di sabato 29 agosto 2020) Carolina Marconi è considerata una delle concorrenti più belle della storia del Grande Fratello. Di lei, almeno sul piccolo schermo, dopo la sua esperienza a Mediaset si sono completamente perse le tracce. Ma cosa fa oggi e come è diventata? La nuova vita di Carolina Marconi La Marconi, a 42 anni compiuti, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, oggi lavora infatti come imprenditrice. Nonostante sia lontana dai riflettori da un bel po’, su Instagram è una vera e propria reginetta e le sue FOTO sono particolarmente apprezzate dai followers. Per lei il tempo sembra davvero non essere mai passato: Carolina, ... Leggi su velvetgossip

Capezzone : Le parole rispettose e affettuose dette da #NinoBenvenuti in morte di #SandroMazzinghi, e quelle di fiera rivalità… - uarefireproof : @hosempresonnoo era bellissima - lhohq_xxx : RT @Gapelover: ?? @NiaNaccixxx è pronta a dare il suo culo a @RealMikeAdriano!! Era solo una questione di tempo prima che @TrueAnal potesse… - itsnothend_ : @BEVLIEBER Ma aiuto ti avevo già vista ma non riuscivo a capire chi fossi dato che l’icon non mi era familiare. Poi… - Marcell78351788 : RT @aarcobaleno97: #gerçekask Dopo la bellissima sorpresa che le ha fatto, e dopo che Ezgi restituisce la collana a Serdar, non potete met… -

Ultime Notizie dalla rete : Era bellissima "Via Marconi era bellissima, ora le piante stanno morendo quasi tutte" Tuscia Web Era la bellissima Carolina Marconi al Grande Fratello: oggi a 42 anni ha cambiato vita [FOTO]

Carolina Marconi è considerata una delle concorrenti più belle della storia del Grande Fratello. Di lei, almeno sul piccolo schermo, dopo la sua esperienza a Mediaset si sono completamente perse le tr ...

Covid a Cortina, parla il romano positivo: «Per il test ero negativo, invece ho portato il virus dalla Sardegna»

Aveva la coscienza a posto e un tampone negativo in mano. Così è corso ad abbracciare la nonna 91enne, non ha risparmiato una stretta di mano all’attempato barista che conosce da una vita, non si è pr ...

Carolina Marconi è considerata una delle concorrenti più belle della storia del Grande Fratello. Di lei, almeno sul piccolo schermo, dopo la sua esperienza a Mediaset si sono completamente perse le tr ...Aveva la coscienza a posto e un tampone negativo in mano. Così è corso ad abbracciare la nonna 91enne, non ha risparmiato una stretta di mano all’attempato barista che conosce da una vita, non si è pr ...