Enrico Ruggeri: “Non sono negazionista ma se ci sono sei morti vorrei sapere la loro storia clinica” (Di sabato 29 agosto 2020) “C’è sempre qualcuno che ci guadagna e che ci rimette. Ricordo i racconti dei miei nonni sulla guerra: il conflitto ha portato tanta miseria ma ha anche arricchito molte persone grazie alla borsa nera”. Parole di Enrico Ruggeri che in un’intervista rilasciata a Libero ha parlato di coronavirus: “Non sono un negazionista, ma se oggi ci sono state sei vittime, vorrei sapere chi sono e la loro storia clinica. Lo stesso per i contagiati: quanti di loro stanno male?“. Il vero problema sarebbe, secondo Ruggeri, la disinformazione: “Ricordo ancora quando si è gridato al morto 34enne per ... Leggi su ilfattoquotidiano

