Energia solare | «292 anni di arretrato»

LUGANO - Secondo un recente studio, pubblicato oggi dal WWF, la Svizzera sfrutterà a pieno il proprio potenziale di energia solare generata sui tetti solo tra 262 anni. Le differenze fra i vari Canton ...

Il robot grande come un batterio

Negli Stati Uniti, un gruppo di ingegneri ha sviluppato un robot a quattro zampe delle dimensioni di un microbo. L'automa, invisibile ad occhio nudo, cammina grazie a un impulso laser ed è abbastanza ...

