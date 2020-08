Emergenza guanti negli ospedali della Lombardia tra scorte esaurite e forniture sospese (Di sabato 29 agosto 2020) . Prezzi aumentati da 0,20 a 1,20 euro. È Emergenza guanti in tutti gli ospedali da quando il fornitore di Regione, nel pieno di questo mese di agosto, colui che assicurava gli ordini prima del Covid con un “contratto, tra l’altro, che prevedeva il … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Catone63951699 : Forniture interrotte e scorte esaurite: emergenza guanti negli #ospedali della #Lombardia #fontanadimettiti - ChinellatoCarla : RT @emme_sette: “Una maggiorazione sui guanti sterili del 500 per cento, da 20 centesimi a 1,20 euro a pezzo”. Dovete morire male. Punto.… - emme_sette : “Una maggiorazione sui guanti sterili del 500 per cento, da 20 centesimi a 1,20 euro a pezzo”. Dovete morire male.… - GiulianaDaniel2 : RT @rep_milano: Forniture interrotte e scorte esaurite: emergenza guanti negli ospedali lombardi [di ALESSIA GALLIONE] [aggiornamento delle… - GiulianaDaniel2 : Forniture interrotte e scorte esaurite: emergenza guanti negli ospedali lombardi Un fornitore che specula sulla sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza guanti

La Repubblica

Nell'ultimo fine settimana di agosto in Sardegna c'è chi ha dovuto interrompere le vacanze per tornare in corsia. Ferie revocate al reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari, così scrive su Fa ...Il campo di lavoro Monti di Brianza riguarda la manutenzione dei sentieri, delle attrezzature a servizio dei visitatori, dei prati magri e degli antichi lavatoi del Parco del Curone MONTEVECCHIA – Tor ...